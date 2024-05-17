Аленичев считает, что из «Спартака» нужно выгнать 30% игроков

Экс-игрок и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о том, что нужно сделать «красно-белым» для борьбы за чемпионство в Российской премьер-лиге.

«Не буду называть имена, но я считаю, что если «Спартак» хочет бороться в следующем году за чемпионство, то состав нужно менять на 30%. Должна быть небольшая чистка? Обязательно», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне чемпионата России «Спартак» занимает пятое место после 28 туров. В ближайшем поединке Премьер-лиги подопечные Владимира Слишковича на своем поле примут казанский «Рубин».