Юрист: «Освобождение Промеса - это чудо»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес освобожден из-под стражи в ОАЭ. Юрист Андрей Князев высказался по этому поводу.

«Освобождение Промеса - это чудо. Такое редко случается. Не думаю, что это помешает экстрадиции в Нидерланды, процесс будет продолжаться. Промеса выпустили под залог, а это в любом случае предполагает наблюдение», - передает слова юриста «Чемпионат».

Напомним, что Промес был задержан в Дубае в конце февраля. Футболиста арестовали в аэропорту, когда он хотел улететь в Москву вместе с командой. С того момента игроку запрещено покидать территорию ОАЭ.