Стало известно, как Промес вышел из тюрьмы

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес был выпущен на свободу в Дубае (ОАЭ).

Как стало известно журналистам «Спорт-Экспресса», в деле нидерландского футболиста нет никаких изменений. Игроку изменили меру пресечения и освободили из-под стражи под залог. Покидать территорию ОАЭ Промесу по-прежнему запрещено.

Напомним, что Квинси не смог покинуть Дубай вместе с командой после зимних сборов. Игрока задержали в аэропорту. Футболиста поместили под стражу в ОАЭ, а прокуратура Нидерландов запросила экстрадицию игрока. На родине Промес приговорен к двум тюремным срокам.