Алексей Мелёшин: «Правильно, что Слишковича оставили в штабе Станковича»

Алексей Мелёшин, в прошлом игрок «красно-белых», оценил решение столичного клуба оставить в штабе нового главного тренера Деяна Станковича Владимира Слишковича, который руководит командой с апреля.

16 мая столичный клуб официально сообщил имя нового рулевого, начиная со следующего сезона - им станет Деян Станкович.

- Думаю, правильно, что Слишковича оставили. Со Станковичем пришел почти полностью новый штаб. Слишкович поможет быстрее и продуктивнее адаптироваться. Это все‑таки Россия, - цитирует Мелёшина «Матч ТВ»,

Московская команда сейчас занимает пятое место в таблице за два тура до финиша, впереди «красно-белые» сыграют с «Рубином» и «Оренбургом».