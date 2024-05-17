Нападающий «Спартака» Промес вышел на свободу

Форвард московского «Спартака» Квинси Промес освобожден из-под стражи в Дубае. Об этом рапортуют журналисты Het Parootю.

Согласно сведениям источника, футболиста отпустили на свободу на определенных условиях, которые не афишируются. При этом Промесу по-прежнему запрещено покидать ОАЭ.

Напомним, что в зимнее межсезонье Квинси улетел со «Спартаком» на тренировочные сборы в Дубай. В конце февраля команда вернулась в Москву, а нидерландца задержали в аэропорту. С того времени футболист находился под арестом.

В этом сезоне РПЛ нападающий сыграл 17 матчей, забил шесть голов и сделал шесть ассистов.

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