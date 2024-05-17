Коновалов - о Станковиче: «Он будет авторитетным тренером в «Спартаке»

Ветеран «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «красно-белых».

- Как восприняли новость о назначении Станковича главным тренером «Спартака», особенно учитывая то, что его кандидатура в прессе не называлась?

- Я в принципе был удивлен, что «Спартак» назначил нового главного тренера.

- Что о нем знаете, как о тренере?

- Вообще ничего не слышал о его тренерской работе. Не знаю, есть ли у него какие-то серьезные достижения.

- Он стал трехкратным чемпионом Сербии, возглавляя «Црвену Звезду», а также брал золото чемпионата Венгрии с «Ференцварошем».

- Поэтому он не сильно известен в тренерских кругах. С другой стороны, его команды участвовали в еврокубках, то есть неплохой опыт работы у него имеется. Для меня это назначение стало неожиданным, и в то же время оно интересное. Здесь хотя бы понятен выбор руководства. К тому же многие футболисты хорошо его знают по карьере игрока. То есть он будет авторитетным наставником в «Спартаке». Что очень важно для тренера. Нынешнее поколение еще видело, как он играл.

- Вы сказали, что были удивлены назначением Станковича. Вас удивило время публикации этой информации или то, что Слишковича не оставили у руля команды?

- Просто для меня это стало большой новостью. И интересной. Все равно шли разговоры, что Слишковича, скорее всего, уберут. Понятно, что он неплохо себя проявил. Поэтому было интересно, оставят все-таки его или придет кто-то другой. Но никакой неожиданности в приглашении нового наставника я не вижу.

- Слишковича оставляют в тренерском штабе. Это верное решение?

- Это правильно. Он долгое время был в команде, хорошо ее знает, и многое может рассказать новому тренеру, ввести его в курс дела. Поэтому продолжение его работы в «Спартаке» считаю логичным и правильным. Его знают все ребята, и он может помочь. Если бы он был главным тренером, возможно, его следовало бы убрать, но Слишкович всегда был помощником, им и продолжит работу. Для футболистов большого стресса от смены тренера сейчас быть не должно.

- Станкович работал в «Црвене Звезде» - дружественном клубе для «Спаратка». Болельщики «красно-белых» должны принять его, как своего?

- Да. Кстати, в этом плане здесь тоже есть большой плюс. Так что выбор Станковича более-менее понятен.

Елена Григорьевская