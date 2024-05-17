Шунин: «Много раз мог уйти, но оставался верен «Динамо»

Антон Шунин, вратарь «бело-голубых», рассказал, что никогда не хотел покинуть «Динамо».

- Я много раз мог уйти в разные периоды своей карьеры, но всегда оставался верен «Динамо». Рад, что у меня именно такая спортивная жизнь. У нас лучший стадион и лучшие болельщики. Я рад и горд, что всю жизнь играю в одном клубе, - цитирует Шунина Sport24.

Антон Шунин на протяжении всей карьеры выступает за столичную команду, свой первый матч за «Динамо» провёл в 2007 году. 30 июня этого года контракт Шунина с клубом истекает и он станет свободным агентом.

В текущем сезоне 37-летний вратарь провёл 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 26 голов.

Ранее Шунин высказался о желании выиграть чемпионство в этом сезоне.