Шунин: «Выиграть золото в этом сезоне было бы отлично»

Антон Шунин, вратарь столичного «Динамо», рассказал о желании выиграть золотые медали в этом сезоне чемпионата России.

- Выиграть золото в этом сезоне было бы отлично, это такая вишенка на торте. Но при этом у меня достаточно сил, чтобы двигаться дальше, играть и помогать «Динамо», - цитирует голкипера «Динамо» Sport24.

Антон Шунин на протяжении всей своей карьеры выступает за «Динамо». Контракт футболиста с «бело-голубыми» истекает летом этого года.

«Динамо» лидирует в РПЛ, набрав в 28 матчах 53 очка. До конца сезона московскому клубу осталось сыграть с «Крыльями Советов» и «Краснодаром». В этих матчах «бело-голубым» хватит четырёх очков, чтобы гарантировать себе чемпионство