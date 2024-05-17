Ветеран «Спартака»: «Станкович вместо Слишковича - шило на мыло»

Ветеран московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал назначение сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера «красно-белых».

«Станкович вместо Слишковича - шило на мыло. Никаких гарантий результата нет. Победы в чемпионате Сербии с «Црвеной Звездой» - не показатель. Ничего выдающегося в этом нет», - передает слова бывшего футболиста «РБ Спорт».

Ранее было объявлено, что Станкович будет руководить командой со следующего сезона. Трудовое соглашение с тренером рассчитано на два года.

В настоящий момент и.о. главного тренера команды является Владимир Слишкович. Под его руководством «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице.