Андрей Мостовой ответил на вопрос о возможном уходе в европейский клуб

Андрей Мостовой, футболист петербургской команды, рассказал об интересе к себе со стороны французских клубов.

- Остался ли интерес из Франции? Да, такое было. У меня в том году заканчивался контракт. Может, предложение было связано с этим. Не знаю, посмотрим, - цитирует полузащитника «Зенита» «Матч ТВ».

Мостовой в этом сезоне записал на свой счёт три забитых мяча и сделал одну результативную передачу на партнёра, проведя за «сине-бело-голубых» 29 матчей во всех турнирах. За «Зенит» полузащитник выступает с 2019 года, а действующее соглашение игрока с клубом действует до 2027 года.