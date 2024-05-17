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Андрей Мостовой ответил на вопрос о возможном уходе в европейский клуб

17 Мая 2024 • 11:07 Комментировать
Ахмат
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Зенит
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19.05 19:00

Андрей Мостовой, футболист петербургской команды, рассказал об интересе к себе со стороны французских клубов.

- Остался ли интерес из Франции? Да, такое было. У меня в том году заканчивался контракт. Может, предложение было связано с этим. Не знаю, посмотрим, - цитирует полузащитника «Зенита» «Матч ТВ».

Мостовой в этом сезоне записал на свой счёт три забитых мяча и сделал одну результативную передачу на партнёра, проведя за «сине-бело-голубых» 29 матчей во всех турнирах. За «Зенит» полузащитник выступает с 2019 года, а действующее соглашение игрока с клубом действует до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Мостовой

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