Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: «Крылья Советов» всю жизнь были непростой командой для «Динамо»

17 Мая 2024 • 11:04 Комментировать

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мыслями касательно предстоящего поединка между «бело-голубыми» и самарскими «Крыльями Советов» в рамках 29-го тура чемпионата России.

«Крылья Советов» всю жизнь были непростой командой для «Динамо». Игра не получится лёгкой, и от неё очень многое зависит — ребятам надо сконцентрироваться», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Матч состоится на стадионе «ВТБ Арена» в субботу, 18 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. В преддверии этого поединка «бело-голубые» лидируют в турнирной таблице РПЛ, а «Крылья» занимают восьмое место.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Динамо Москва Сергей Силкин ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Реал» выбрал замену Модричу - известно имя полузащитника «Интер Майами» может потерять Месси Названы три команды, с какими хочет поработать Хаби Алонсо «Реал» расстанется с нападающим - названо имя «Реал» поставил крест на Модриче – названа причина Мане может перейти в испанский клуб - известно название Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон разозлился на Гвардиолу – названа причина 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Звезда «Реала» Винисиус признался, как относится к Беллингему
«Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» «Тоттенхэм» не помог «Арсеналу»: Холанн забил два и «Манчестер Сити» взлетел на первую строчку АПЛ
Спортивные новости
«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Каролину» и вышел в финал Восточной конференции НХЛ Пивоварова: Пока не вижу, чтобы кто-то из наших теннисисток мог обыгрывать топ-3 ракетки мира Пивоварова оценила выступление российских теннисистов на «Мастерсе» в Риме Алексей Тищенко поделился ожиданиями от боя между Усиком и Фьюри Чемпионат мира без сборной России – это не совсем полноценное первенство Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Мая
11:21 · Россия. Премьер-лига
Шунин: «Много раз мог уйти, но оставался верен «Динамо»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Шунин: «Выиграть золото в этом сезоне было бы отлично»
11:11 · Россия. Премьер-лига
Ветеран «Спартака»: «Станкович вместо Слишковича - шило на мыло»
11:07 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой ответил на вопрос о возможном уходе в европейский клуб
11:04 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Крылья Советов» всю жизнь были непростой командой для «Динамо»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Сочи» Рудаков: «Не думаем о «Краснодаре», у нас свои задачи»
10:35 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях Советов» ответили на интерес к Горшкову со стороны «Спартака»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Личка – о чемпионстве: «Всё в наших руках»
10:26 · Россия. Премьер-лига
Сааведра считает, что у «Сочи» будут шансы победить «Краснодар»
10:20 · Россия. Премьер-лига
Погребняк высказался о карьере Дзюбы
10:11 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Все устали от тренеров-ноунеймов в «Спартаке»
10:06 · Россия. Премьер-лига
Титов поздравил Слишковича после назначения Станковича в «Спартак»
10:03 · Россия. Премьер-лига
Пименов ожидает, что «Динамо» будет трудно в матче с «Крыльями Советов»
09:58 · Россия. Премьер-лига
Короман оценил назначение Станковича в «Спартак»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Динамо» приложит максимум усилий для победы»
Все новости
Рекомендуем