Силкин: «Крылья Советов» всю жизнь были непростой командой для «Динамо»

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мыслями касательно предстоящего поединка между «бело-голубыми» и самарскими «Крыльями Советов» в рамках 29-го тура чемпионата России.

«Крылья Советов» всю жизнь были непростой командой для «Динамо». Игра не получится лёгкой, и от неё очень многое зависит — ребятам надо сконцентрироваться», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Матч состоится на стадионе «ВТБ Арена» в субботу, 18 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. В преддверии этого поединка «бело-голубые» лидируют в турнирной таблице РПЛ, а «Крылья» занимают восьмое место.