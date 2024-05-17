Вратарь «Сочи» Рудаков: «Не думаем о «Краснодаре», у нас свои задачи»

Страж ворот «Сочи» Максим Рудаков в разговоре с журналистом высказал мнение о предстоящей встрече с «Краснодаром» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги.
«Мы не думаем о том, где находится «Краснодар», да они лидеры, но у нас свои задачи. Думаю, будет классный и яркий матч. Надеюсь, будет очень много наших болельщиков на этой игре», - передает слова голкипера «РБ Спорт».
После 28 туров чемпионата России «Сочи» с 23 баллами замыкает турнирную таблицу. «Краснодар» с 50 очками находится на третьей позиции. Матч между командами состоится на стадионе «Фишт» в субботу, 18 мая.
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