В «Крыльях Советов» ответили на интерес к Горшкову со стороны «Спартака»

Сергей Корниленко, являющийся спортивным директором самарского клуба, высказался об интересе к футболисту команды Юрию Горшкову.

Ранее была информация, что Горшков входит в сферу интересов столичного «Спартака».

- На сегодняшний день он игрок «Крыльев Советов». Мы готовимся к двум важным для нас матчам, - передаёт слова спортивного директора «Крыльев Советов» «Матч ТВ».

Защитник в этом сезоне записал на свой счёт три гола и сделал два ассиста на партнёров, проведя 32 матча за «Крылья Советов». За самарскую команду он выступает с 2020 года.

В следующем туре РПЛ самарцы сыграют с «Динамо», встреча пройдёт 18 мая в Москве.