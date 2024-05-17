Личка – о чемпионстве: «Всё в наших руках»

Чемпионство в РПЛ находится в руках «Динамо», заявил наставник столичной команды Марцел Личка.

- Футболисты, которые играют в больших командах, должны привыкать и принимать давление. Сегодня мы в такой ситуации, где все давление идет на нас. Если мы сможем с этим справиться, это покажет нашу ментальную силу. Все в наших руках, - передаёт слова чешского тренера «Матч ТВ».

«Динамо» возглавило таблицу поле того, как победило «Балтику» на выезде (3:2), а «Зенит» уступил ЦСКА на своём поле (0:1). В двух оставшихся матчах сезона «бело-голубым» достаточно набрать четыре очка, чтобы гарантировать себе золотые медали. Соперниками «Динамо» станут «Крылья Советов» и «Краснодар», который ещё также может стать чемпионом.