Сааведра считает, что у «Сочи» будут шансы победить «Краснодар»

Игнасио Сааведра, выступающий за сочинскую команду, высказался перед матчем с «Краснодаром».

Встреча предпоследнего тура РПЛ пройдёт в субботу, 18 мая.

- «Краснодар» - хорошая команда, не зря они лидировали и продолжают быть среди лидеров. Это хорошая проверка для нас. Но у нас классная команда - в каждом матче «Сочи» создавал множество моментов, у нас будут шансы выиграть, - передаёт слова полузащитника «Сочи» «Матч ТВ».

Коллектив Роберта Морено продолжает бороться за сохранение прописки в РПЛ. Сейчас у «Сочи» 23 балла за два тура до конца чемпионата. После «Краснодара» «Сочи» в заключительном матче сезона сыграет с «Рубином» (25 мая).