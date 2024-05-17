Погребняк высказался о карьере Дзюбы

Экс-нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк поделился мнением о форварде столичного «Локомотива» Артёме Дзюбе.
«Дзюба будет востребован. Он - человек с харизмой, бомбардирскими навыками, у него развитая медийная составляющая. Однозначно, он где-то будет, а может, даже и в Китае. Посмотрим», - передает слова Погребняка «Советский спорт».
Срок действующего контракта 35-летнего Дзюбы с «железнодорожниками» истекает грядущим летом. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий провел 21 поединок за «Локомотив», отметившись четырьмя голевыми передачами и тремя результативными передачами.
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