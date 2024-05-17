Титов: «Все устали от тренеров-ноунеймов в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов отреагировал на новость о назначении сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера команды. Наставник начнет работу с сезона-2024/2025.
«В «Спартаке» была масса экспериментов за последние семь лет. Все подустали от ноунеймов. В футбол особо не играли нигде, но им давали платформу для обучения. «Спартак» - это не тот случай», - передает слова Титова «РИА Новости».
Напомним, что в середине апреля с поста главного тренера «Спартака» был уволен испанский тренер Гильермо Абаскаль. В данный момент исполняющим обязанности наставника является Владимир Слишкович.
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