Титов поздравил Слишковича после назначения Станковича в «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов высказался о решении руководства «красно-белых» оставить в тренерском штабе Владимира Слишковича. Новым наставником команды назначен Деян Станкович.
«Возможно ли было оставить Слишковича главным тренером? Надо поздравить его, что он остается в команде. Читалось, что он должен оставаться в системе клуба на позиции тренера», - приводит слова Титова «РИА Новости».
В настоящий момент Слишкович является исполняющим обязанности главного тренера «Спартака». После 28 туров чемпионата России «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице.
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