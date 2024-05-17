Пименов ожидает, что «Динамо» будет трудно в матче с «Крыльями Советов»

Руслан Пименов, экс-игрок «Динамо», дал свой комментарий о предстоящем матче, в котором «бело-голубые» встретятся с самарским коллективом.

- «Крылья Советов» будут упираться. Это очень сложный соперник для команды Лички. «Динамо» будет очень тяжело, потому что самарцы играют в атакующий футбол, - передаёт слова Руслана Пименова «Матч ТВ».

«Динамо» сейчас лидирует в таблице чемпионата. Соперниками московской команды в в концовке сезона станут «Крылья Советов» и «Краснодар», также участвующий в чемпионской гонке.

Отметим, что коллективу Марцела Лички в двух играх чемпионата достаточно набрать четыре балла, чтобы стать недосягаемым для «Зенита».