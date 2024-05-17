Короман оценил назначение Станковича в «Спартак»

Экс-футболист клубов РПЛ Огнен Короман высказал мнение о назначении сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера московского «Спартака».
«Деян - хороший человек, футболист и тренер. Желаю ему удачи в «Спартаке». По сравнению с «Ференцварошем» для него такая работа - повышение. Для него и для «Спартака» это хороший шаг», - передает слова Коромана Metaratings.ru.
Ранее было анонсировано, что Станкович займет пост главного тренера «Спартака» с сезона-2024/2025. До конца нынешней игровой кампании руководить «красно-белыми» будет Владимир Слишкович.
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