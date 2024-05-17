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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников: «Динамо» приложит максимум усилий для победы»

17 Мая 2024 • 09:53 Комментировать

Экс-футболист Дмитрий Сенников поделился мыслями касательно предстоящего поединка между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов» в рамках 29-го тура чемпионата России.

«Динамо» приложит максимум усилий для победы, чтобы в последнем туре их устраивала и ничья. Сейчас крупная серия побед, надеюсь, в таком настроении продолжится их шествие к пьедесталу», - передает слова Сенникова Metaratings.ru.

Поединок «Динамо» - «Крылья Советов» состоится на стадионе «ВТБ Арена» завтра, 18 мая. В преддверии этого матча «бело-голубые» занимают первое место в таблице, опережая «Зенит» на два балла.

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Крылья Советов Динамо Москва Дмитрий Сенников ещё теги
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