Личка: «Динамо» должно думать больше о результате, а не о красивой игре»

Марцел Личка, рулевой «Динамо», заявил, что в оставшихся матчах не столь важен красивый футбол, как результат.

Соперниками столичного коллектива в двух оставшихся матчах сезона станут «Крылья Советов» и «Краснодар». В настоящее время «бело-голубые» лидируют в таблице чемпионата, имея в своей копилке 53 балла, отрыв от «Зенита» составляет два очка.

- Мы должны сейчас думать больше о результате, а не о красивой игре. Об этом мы говорим последние три матча. Игра не так важна, важны три очка, - цитирует тренера «Динамо» «Матч ТВ».

Отметим, что «бело-голубым» достаточно набрать четыре очка, чтобы стать чемпионами.

Встреча «Динамо» с «Крыльями Советов» запланирована на 18 мая, начало матча – в 14:00 по московскому времени.