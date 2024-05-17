Бубнов выбрал лучшего между Абаскалем, Слишковичем и Станковичем

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о назначении сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера «красно-белых». Наставник начнет работу с сезона-2024/2025.
«Если сравнивать со Слишковичем или Абаскалем, то Станкович более опытный тренер. Всё же в «Црвене Звезде» работал, в «Сампдории» трудился, в Италию просто так не приглашают. К назначению Станковича все благосклонно отнесутся», - передает слова эксперта Sportbox.
До конца нынешнего сезона руководить «народной командой» будет Владимир Слишкович. После 28 туров столичный коллектив с 46 баллами занимает пятое место в турнирной таблице.
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