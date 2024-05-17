Бубнов выбрал лучшего между Абаскалем, Слишковичем и Станковичем

«Если сравнивать со Слишковичем или Абаскалем, то Станкович более опытный тренер. Всё же в «Црвене Звезде» работал, в «Сампдории» трудился, в Италию просто так не приглашают. К назначению Станковича все благосклонно отнесутся», - передает слова эксперта Sportbox.