Прудников высказался о назначении Станковича в «Спартак»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Прудников высказался о назначении сербского специалиста Деяна Станковича главным тренером «народной команды».
«В «Спартак» приходит сильный человек. Станкович выступал на высоком уровне, играл за хорошие клубы. Да и в качестве тренера он приводил свои команды к победам. Будем надеяться, что он поможет «Спартаку», - передает слова Александра телеканал «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что Станкович приступит к своим обязанностям со следующего сезона. В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера команды является Владимир Слишкович.
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