Прудников высказался о назначении Станковича в «Спартак»

«В «Спартак» приходит сильный человек. Станкович выступал на высоком уровне, играл за хорошие клубы. Да и в качестве тренера он приводил свои команды к победам. Будем надеяться, что он поможет «Спартаку», - передает слова Александра телеканал «Матч ТВ».