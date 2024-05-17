Стало известно, когда может вернуться защитник «Спартака» Бабич

Футбольный агент Мануэль Стоянович, который представляет интересы защитника московского «Спартака» Срджана Бабича, высказался касательно сроков возвращения сербского футболиста.

«Возможно, Бабич сыграет в последнем матче сезона против «Оренбурга», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что защитник получил повреждение по ходу поединка Кубка России против столичного «Динамо».

Поединок между «Оренбургом» и «Спартаком» состоится 25 мая. Начало запланировано в 16:30 по московскому времени.

В нынешнем сезоне чемпионата России Бабич провел 17 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч.