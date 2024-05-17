Вратарь ЦСКА Шайхутдинов: «После матча с «Зенитом» стало подписчиков на несколько тысяч больше»

Страж ворот московского ЦСКА Владимир Шайхутдинов рассказал о поддержке болельщиков в социальных сетях после кубкового поединка против петербургского «Зенита» (0:0, 4:5 по пенальти).

«Утром после матча проснулся, а количество подписчиков стало на три-четыре тысячи больше, чем было. Только сейчас прочитал все комментарии, слова поддержки, посмотрел, сколько человек подписалось», - передает слова 19-летнего голкипера «Чемпионат».

Напомним, что Шайхутдинов вышел на поле, заменив во втором тайме Владислава Торопа. Голкипер получил серьезную травму в столкновении с соперником и не смог продолжить встречу.