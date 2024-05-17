Шишкин - о «Спартаке»: «Не завидую Станковичу»

«Здесь покажет только дистанция. Я думаю, что ближайший сезон, наверное, будет ключевым для Станковича. Но я ему, честно говоря, не завидую. Он, наверное, должен понимать, куда он идет», - передает слова Шишкина «РБ Спорт».