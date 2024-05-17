Ринат Билялетдинов объяснил, почему нужно оставить Рахимова в «Рубине»

Российский специалист Ринат Билялетдинов поделился мнением о будущем главного тренера казанского «Рубина» Рашида Рахимова.
«Тренер должен работать, потому что команда даёт результат. Да, не феерит, но и ниже определенного уровня не опускается. Не середняк, а команда верхней трети таблицы. Это уже хорошо», - цитирует специалиста «Татар Информ».
Напомним, что по итогам 28 туров Российской премьер-лиги казанский коллектив набрал 41 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице. В ближайшем матче «Рубин» на выезде сыграет с московским «Спартаком».
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