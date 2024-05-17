Экс-игрок «Спартака» назвал тренера, который приведёт клуб к чемпионству

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Давыдов высказался о назначении сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера «красно-белых».
«Можно ли назвать Станковича тренером, который приведет «Спартак» к чемпионству? Уверен, что да. Это тот тренер, который нужен команде. Отличный выбор «Спартака», будет очень интересно», - передает слова Давыдова «РБ Спорт».
Напомним, что столичный клуб объявил о назначении Станковича 16 мая. Специалист начнет работу с сезона-2024/2025. В настоящий момент Деян занимает пост рулевого «Црвены Звезды».
Временно исполняющим обязанности наставника «Спартака» является Владимир Слишкович.
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