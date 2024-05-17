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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Латышонок – настоящее открытие сезона РПЛ: кто ещё заслужил повышение

17 Мая 2024 • 08:30 Комментировать

Очередной сезон Российской премьер-лиги близок к своему завершению, а это значит, что уже скоро откроется летнее трансферное окно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто из команд второго российского эшелона мог бы пойти на повышение.  

«Сочи»

Мартин Крамарич — атакующий футболист, который может сыграть на разных флангах, а также на позиции «десятки». Словенец присоединился к «Сочи» только прошлым летом, но за сезон неплохо себя зарекомендовал. Есть большая вероятность, что Крамарич покинет «Сочи», если клуб вылетит из РПЛ.

Сауль Гуарирапа — центральный нападающий из Венесуэлы, присоединившийся к «Сочи» в начале января. С первых матчей форвард зарекомендовал себя как игрок, который всегда нацелен на ворота соперника. За девять матчей он забил шесть мячей, выступая за последнюю команду нашего чемпионата. Гуарирапа точно не помешал бы ЦСКА, «Локомотиву» или «Краснодару», которые могут заняться поиском нападающего в случае ухода Чалова, Дзюбы и Кордобы.

«Балтика»

Евгений Латышонок — настоящее открытие РПЛ, если речь идёт о вратарской позиции. Своей игрой 25-летний голкипер точно заслужил остаться в элитном дивизионе на следующий сезон. Минувший матч «Балтики» против «Спартака» это в очередной раз доказал, ведь Латышонок в одиночку вытащил свою команду в Суперфинал Кубка России.

Данила Козлов — атакующий полузащитник «Балтики», который за весенний отрезок стал одним из главных открытий чемпионата. Пусть у него не очень богатая статистика, но он только начал своё выступление на взрослом уровне. Если «Балтика» вылетит по итогам сезона, то Козлов вряд ли останется в клубе.

«Урал»

Илья Помазун — вратарь ЦСКА, который уже три года играет в аренде в «Урале». Сейчас уже известно, что 27-летний футболист не останется в Екатеринбурге, но и в ЦСКА на него не рассчитывают. Ранее была информация, что в Помазуне заинтересован «Спартак», но агент вратаря не исключает варианты и за пределами России.

«Оренбург»

Лукас Вера — аргентинский полузащитник, присевший на скамейку после прихода в «Оренбург» молодого иранца Мохаммада Горбани. Возможно, на неубедительную игру Веры повлиял сорвавшийся трансфер в московский «Локомотив», ведь сделка была уже на финишной прямой.

«Ростов»

Егор Голенков — центральный нападающий раскрылся в этом сезоне и вытеснил из основы Николая Комличенко. Форварды сейчас очень ценятся на нашем рынке, поэтому Голенков точно будет интересен ведущим клубам России.

Кирилл Щетинин — атакующий хавбек, который тоже неплохо себя зарекомендовал в текущей кампании. Единственный, но очень существенный минус Щетинина — не самая богатая статистика для игрока его позиции.

Данил Глебов — лидер и капитан «Ростова». Глебову уже давно пора пойти на повышение, ведь на протяжении нескольких лет он держит стабильно высокий уровень. Неоднократно сообщалось об интересе к Глебову со стороны «Спартака». Возможно, летом будет новая серия в этой истории, ведь «красно-белым» не помешала бы такая «опорная собака».

Максим Осипенко — ещё один футболист, засидевшийся в «Ростове». По этой причине никто не удивится, если центральный защитник переберётся в один из топ-клубов Российской премьер-лиги.

«Крылья Советов»

Бенхамин Гарре — самый дорогой игрок «Крыльев Советов», который за полтора года стал настоящим лидером самарцев. Однако этот сезон получился не слишком ярким из-за нескольких травм Гарре.

Гленн Бейл — крайний защитник самарцев, который уже три года выступает за команду. Бейл редко опускается ниже определённого уровня, поэтому заслужил пойти на повышение.

«Рубин»

Мирлинд Даку — форвард «Рубина», присоединившийся к казанцам в июле 2023 года. За 26 матчей чемпионата России Даку забил восемь мячей и сделал четыре ассиста, что весьма неплохо для игрока из клуба-середняка РПЛ. По данным СМИ, зимой «Рубин» отказался продавать Даку «Спартаку» за семь миллионов евро, но если найдётся настырный кандидат, то казанцы могут изменить своё решение.

Дмитрий Миляев


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