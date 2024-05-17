Шалимов отреагировал на назначение Станковича в «Спартак»

«Он работал с Моуринью, с Манчини, как к игроку к нему не может быть вопросов. Как тренер он выигрывал чемпионаты с «Црвеной Звездой». Плюс - это первый выбор нового спортивного директора, будем смотреть на его работу», - поделился мнением специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».