Шалимов отреагировал на назначение Станковича в «Спартак»

Бывший рулевой «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на новость о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера московского «Спартака».
«Он работал с Моуринью, с Манчини, как к игроку к нему не может быть вопросов. Как тренер он выигрывал чемпионаты с «Црвеной Звездой». Плюс - это первый выбор нового спортивного директора, будем смотреть на его работу», - поделился мнением специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ранее было объявлено, что Станкович возглавит «красно-белых» по завершении нынешнего сезона. В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера «народной команды» является Владимир Слишкович.
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