В «Динамо» определились с будущим опытного голкипера Антона Шунина. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «бело-голубые» планируют продлить контракт с 37-летним футболистом ещё на один год – до конца сезона 2024/2025.

Шунин проводит в «Динамо» всю свою карьеру. За первую команду «бело-голубых» вратарь отыграл более 350 матчей.

На текущий момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Чтобы впервые стать чемпионом России, динамовцам Москвы достаточно набрать четыре очка в оставшихся матчах против «Крыльев Советов» (дома) и «Краснодара» (на выезде).

Добавим, что в последний раз «Динамо» становилось чемпионом ещё во времена СССР – в 1976 году.