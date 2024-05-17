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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» приняло решение по будущему Шунина эксклюзив

17 Мая 2024 • 01:01 Комментировать
Динамо Москва
...
Крылья Советов
18.05 14:00

В «Динамо» определились с будущим опытного голкипера Антона Шунина. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «бело-голубые» планируют продлить контракт с 37-летним футболистом ещё на один год – до конца сезона 2024/2025.

Шунин проводит в «Динамо» всю свою карьеру. За первую команду «бело-голубых» вратарь отыграл более 350 матчей.

На текущий момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Чтобы впервые стать чемпионом России, динамовцам Москвы достаточно набрать четыре очка в оставшихся матчах против «Крыльев Советов» (дома) и «Краснодара» (на выезде).

Добавим, что в последний раз «Динамо» становилось чемпионом ещё во времена СССР – в 1976 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин

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