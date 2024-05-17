Стала известна зарплата Станковича в «Спартаке»

Следующим тренером «Спартака» станет Деян Станкович. Московский клуб официально объявил о том, что летом сербский специалист возглавит команду, подписав контракт сроком на два сезона.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в «Спартаке» Станкович будет зарабатывать 1,2 миллиона евро в год.

Напомним, что в «Спартак» Деян Станкович перейдёт из «Ференцвароша». С венгерской командой серб работал с осени года.

В сезоне 2023/2024 «Спартаку» осталось провести матчи против «Рубина» и «Оренбурга». В этих играх руководить командой будет Владимир Слишкович, который затем войдёт в штаб Станковича.