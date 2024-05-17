Инсайдер: «Станкович достался «Спартаку» за 200 тысяч евро»

Инсайдер Иван Карпов назвал сумму, за которую московскому «Спартаку» достался уже экс-наставник будапештского «Ференцвароша» Деян Станкович. Она составляет 200 тысяч евро.

«Зарплата нового главного тренера «Спартака» Станковича в «Ференцвароше» составляла космические 600 тыс. евро в год или 50 тыс. в месяц. В контракте серба был пункт, по которому он мог уйти за выкуп в размере четырёх зарплат. Итого: 200 тыс. евро и Мостовой доволен», - пишет Карпов в телеграм-канале.

Напомним, что приступит к своим обязанностям новый рулевой «народной команды» с нового сезона. Сезон текущий «Спартак» доиграет с Владимиром Слишковичем с приставкой и.о.

«Это вам не 900 тыс. за Владимира Ивича, когда он был в «Краснодаре» или бесплатно сейчас. «Красно-белые» не ищут лёгких путей!», - добавил Карпов.

Мостовой оценил выбор «Спартаком» нового тренера