Про Личку, Семака и Мусаева: Что произойдёт впервые, когда чемпионом РПЛ станет «Динамо», «Зенит» или «Краснодар»

«Динамо», «Зенит» и «Краснодар» остаются претендентами на чемпионский титул в России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» посмотрело, что произойдёт впервые (в истории или за несколько лет), если чемпионом станет тот, другой или иной клуб.

Если чемпионом станет «Динамо», то:

- оно впервые выиграет чемпионат именно России;

- оно станет чемпионом страны впервые за 48 лет (с весны 1976 года);

- впервые чемпионом России станет клуб, за 7 лет до этого выступавший в Первой лиге;

- впервые за 7 лет чемпионом России станет главный тренер-иностранец (после успеха Массимо Карреры в 2017 году);

- впервые команду к чемпионству в России приведёт главный тренер именно из Чехии (Марцел Личка).

Если чемпионом станет «Зенит», то:

- впервые за 6 лет в России сменится чемпион;

- впервые за 22 с половиной года один клуб выиграет чемпионат России шесть раз подряд (после титула «Спартака» в 2001 году);

- впервые один главный тренер выиграет чемпионат России шесть раз подряд (сейчас у Сергея Семака пять подряд таких титулов, у Олега Романцева тоже бывало пять подряд);

- впервые в российской истории «Спартак» потеряет чистое лидерство по завоёванным чемпионским титулам (сейчас у «Зенита» 9 чемпионств, а у «Спартака» 10).

Если чемпионом станет «Краснодар», то:

- это будет для него первое чемпионство и первый трофей в истории;

- впервые чемпионат России выиграет команда, имеющая в своём имени только название города;

- впервые чемпионом России станет клуб, основанный в XXI веке;

- впервые за 28 с половиной лет чемпионом станет команда из южного региона России (после владикавказского «Спартака-Алании» в 1995 году);

- впервые за 14 с половиной лет чемпионом станет команда не из Москвы и не из Санкт-Петербурга (после казанского «Рубина» в 2009 году);

- впервые за 7 лет золотые медали Премьер-лиги возьмёт команда, где тренер сменился по ходу сезона (по ходу сезона-2016/2017 Массимо Каррера занял место ушедшего в отставку Дмитрия Аленичева);

- впервые в истории чемпионом России станет команда, где главный тренер сменился за 10 туров до конца турнира;

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- впервые чемпионом России станет 40-летний главный тренер – Мурад Мусаев (остальные были старше).

После 28 туров в таблице лидирует «Динамо». «Зенит» отстаёт от первого места на два очка, а «Краснодар» – на три.

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