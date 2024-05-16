Агент Бабича: «Станкович выиграет титул со «Спартаком»

Футбольный агент Мануэль Стоянович, представляющий интересы игрока обороны «Спартака» Срджана Бабича, отреагировал на назначение Деяна Станковича на должность наставника московского клуба.

Сербский специалист возглавит «красно-белых» со следующего сезона. После отставки Гильермо Абаскаля пока командой руководит Владимир Слишкович.

«Станкович — хороший выбор для «Спартака», он выиграет титул в следующем году, потому что где бы он ни работал, он выигрывал титулы! Конечно, футболистам всегда приятно работать с таким тренером, как Станкович», — цитирует агента издание Metaratings.ru.

Напомним, после 27 туров первенства России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 46 баллов. В следующем матче москвичи дома примут казанский «Рубин». Игра запланирована на 19 мая.