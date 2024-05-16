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Тороп – о больнице: «Хочу уже свалить отсюда и нормально поесть дома»

16 Мая 2024 • 23:43 Комментировать

Владислав Тороп, голкипер московского ЦСКА дал короткий комментарий из больницы, в которой оказался после травмы. Репост его слов в своём телеграм-канале опубликовал Кирилл Брейдо, директор ЦСКА по коммуникациям.

«Да, тут все хорошо… Но, конечно, хочу уже свалить отсюда и нормально поесть дома хахаахаха», - пишет Тороп, добавив смеющийся эмодзи к своему сообщению.

Напомним, что молодой вратарь в минувшую среду столкнулся с защитником «Зенита» Нуралы Алипом во время очного матча их команд в Кубке России. По последним данным, голкипера с травмой лица доставили в одну из московских клиник.

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Евро-Футбол.Ру,
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