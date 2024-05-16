Валерий Овчинников: «Такое чувство, что «Краснодару» не надо быть чемпионом»

Валерий Овчинников, известный отечественный специалист, поделился мнением о составе «Краснодара».

- Такое чувство, что «Краснодару» не надо быть чемпионом. Я посчитал, что в составе их команды играют семь-восемь иностранцев. Уже не хочется говорить, что у них есть своя академия, - сказал Овчинников, слова которого приводит Betonmobile.ru.

Краснодарская команда с 50 баллами в активе на данный момент идёт на третьей строчке в таблице. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет три очка.

18 мая «быки» в рамках 29-го тура РПЛ в гостях сыграют против «Сочи», 25 мая в заключительном матче сезона команда Мурада Мусаева дома примет «Динамо».