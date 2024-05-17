В главных слухах недели вы узнаете, какое будущее запланировал Криштиану Роналду, кто может заменить Эрика тен Хага у руля «Манчестер Юнайтед», и где планирует поработать Хаби Алонсо. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду отказался играть с Месси

В прошлом выпуске нашей рубрики мы рассказывали о том, что Криштиану Роналду и Лионель Месси могут стать одноклубниками в «Интер Майами». Проскакивала информация, что Дэвид Бекхэм работает над трансфером португальца. На этой неделе появились другие сообщения – Роналду якобы склоняется к тому, чтобы продлить контракт ещё на год, то есть до конца сезона 2025/2026. План Криштиану может заключаться в том, чтобы выступать за «Аль-Наср» до следующего чемпионата мира. Португальцу, кстати, тогда будет уже 41 год. В общем, от возможности играть вместе с Месси, если она была, Роналду отказался.

В то же время на днях в прессе написали о том, что Роналду помогает «Аль-Насру» осуществить громкий трансфер. Криш якобы зовёт в клуб своего партнёра по сборной – Бруну Фернандеша из «Манчестер Юнайтед». Правда, вероятность такого трансфера на сегодняшний день считается низкой.

Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ»

Футбольный мир шокировали слухи из Франции о том, что Килиан Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ» Нассером аль-Хелаифи. Драки в футболе случаются, но чтобы игрок выходил «раз на раз» с президентом – это нонсенс. Сообщалось, что аль-Хелаифи потребовал от Мбаппе объяснений по поводу отсутствия упоминания о нём в объявлении об уходе из «ПСЖ». Дескать, «ты всех поблагодарил, а меня – нет». Напряжение выросло, началась то ли драка, то ли просто «тяни-толкай», но источник с места событий описал всё как «стены тряслись».

«Манчестер Юнайтед» определился с кандидатами на пост тренера

Через две недели «Манчестер Юнайтед» может уволить Эрика тен Хага с поста главного тренера. Поговаривают, что в клубе уже составили шорт-лист из пяти кандидатов. Выглядит он так: Томас Тухель, Гарет Саутгейт, Грэм Поттер, Томас Франк, Киран Маккенна. В этом списке на себя обращает внимание последний кандидат. Маккенна вывел «Ипсвич» в Премьер-лигу, а раньше он работал в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед», то есть он прекрасно знает клуб. Ходят слухи, что «красные дьяволы» уже перетёрли с Маккенной вопрос возможного сотрудничества, но пока это якобы лишь предварительные контакты.

«Бавария» устала искать нового тренера

В феврале «Бавария» объявила об уходе Томаса Тухеля с поста главного тренера «Баварии» по завершению сезона. Казалось, что такому статусному клубу будет легко найти нового рулевого. Но принцип «мне бы только свистнуть» не сработал. У «Баварии» не срослось с Хаби Алонсо, с Юлианом Нагельсманном, с Ральфом Рангником и даже с Оливером Гласнером. В списке гранда Бундеслиги есть ещё несколько кандидатов, но слухи говорят о том, что в Мюнхене уже устали от поисков. Теперь «Бавария» хочет сохранить Тухеля, однако молодой специалист якобы воспользовался ситуацией и выдвинул условие – он хочет получить более длительный контракт, до середины 2026 года. Немец хочет работать с перспективой, а не просто быть тренером на один лишь следующий сезон.

Хаби Алонсо нащупал пути отступления

Как бы «Байер» ни выступил в финале Лиги Европы, уже сейчас можно говорить о том, что команда провела фантастический сезон. Хаби Алонсо теперь считается одним из лучших молодых тренеров на этой планете. Его связывали с многими топ-клубами, но ещё в марте Алонсо объявил о решении остаться в Леверкузене как минимум на следующий сезон. При этом появляются слухи о том, что Хаби уже имеет определённые планы на будущее. Так, Алонсо хотел бы поработать во всех больших клубах, за которые играл. Это «Ливерпуль», «Бавария» и «Реал».

Слухи собирал Александр Тихий.