Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Роналду отказался играть с Месси, «Манчестер Юнайтед» определился с кандидатами на пост тренера, а Хаби Алонсо нащупал пути отступления – в главных слухах недели рубрика

17 Мая 2024 • 11:11 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, какое будущее запланировал Криштиану Роналду, кто может заменить Эрика тен Хага у руля «Манчестер Юнайтед», и где планирует поработать Хаби Алонсо. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду отказался играть с Месси

В прошлом выпуске нашей рубрики мы рассказывали о том, что Криштиану Роналду и Лионель Месси могут стать одноклубниками в «Интер Майами». Проскакивала информация, что Дэвид Бекхэм работает над трансфером португальца. На этой неделе появились другие сообщения – Роналду якобы склоняется к тому, чтобы продлить контракт ещё на год, то есть до конца сезона 2025/2026. План Криштиану может заключаться в том, чтобы выступать за «Аль-Наср» до следующего чемпионата мира. Португальцу, кстати, тогда будет уже 41 год. В общем, от возможности играть вместе с Месси, если она была, Роналду отказался.

В то же время на днях в прессе написали о том, что Роналду помогает «Аль-Насру» осуществить громкий трансфер. Криш якобы зовёт в клуб своего партнёра по сборной – Бруну Фернандеша из «Манчестер Юнайтед». Правда, вероятность такого трансфера на сегодняшний день считается низкой.

Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ»

Футбольный мир шокировали слухи из Франции о том, что Килиан Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ» Нассером аль-Хелаифи. Драки в футболе случаются, но чтобы игрок выходил «раз на раз» с президентом – это нонсенс. Сообщалось, что аль-Хелаифи потребовал от Мбаппе объяснений по поводу отсутствия упоминания о нём в объявлении об уходе из «ПСЖ». Дескать, «ты всех поблагодарил, а меня – нет». Напряжение выросло, началась то ли драка, то ли просто «тяни-толкай», но источник с места событий описал всё как «стены тряслись».

«Манчестер Юнайтед» определился с кандидатами на пост тренера

Через две недели «Манчестер Юнайтед» может уволить Эрика тен Хага с поста главного тренера. Поговаривают, что в клубе уже составили шорт-лист из пяти кандидатов. Выглядит он так: Томас Тухель, Гарет Саутгейт, Грэм Поттер, Томас Франк, Киран Маккенна. В этом списке на себя обращает внимание последний кандидат. Маккенна вывел «Ипсвич» в Премьер-лигу, а раньше он работал в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед», то есть он прекрасно знает клуб. Ходят слухи, что «красные дьяволы» уже перетёрли с Маккенной вопрос возможного сотрудничества, но пока это якобы лишь предварительные контакты.

«Бавария» устала искать нового тренера

В феврале «Бавария» объявила об уходе Томаса Тухеля с поста главного тренера «Баварии» по завершению сезона. Казалось, что такому статусному клубу будет легко найти нового рулевого. Но принцип «мне бы только свистнуть» не сработал. У «Баварии» не срослось с Хаби Алонсо, с Юлианом Нагельсманном, с Ральфом Рангником и даже с Оливером Гласнером. В списке гранда Бундеслиги есть ещё несколько кандидатов, но слухи говорят о том, что в Мюнхене уже устали от поисков. Теперь «Бавария» хочет сохранить Тухеля, однако молодой специалист якобы воспользовался ситуацией и выдвинул условие – он хочет получить более длительный контракт, до середины 2026 года. Немец хочет работать с перспективой, а не просто быть тренером на один лишь следующий сезон.

Хаби Алонсо нащупал пути отступления

Как бы «Байер» ни выступил в финале Лиги Европы, уже сейчас можно говорить о том, что команда провела фантастический сезон. Хаби Алонсо теперь считается одним из лучших молодых тренеров на этой планете. Его связывали с многими топ-клубами, но ещё в марте Алонсо объявил о решении остаться в Леверкузене как минимум на следующий сезон. При этом появляются слухи о том, что Хаби уже имеет определённые планы на будущее. Так, Алонсо хотел бы поработать во всех больших клубах, за которые играл. Это «Ливерпуль», «Бавария» и «Реал».  

Слухи собирал Александр Тихий.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Бавария Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед Ральф Рангник ПСЖ Хаби Алонсо Томас Тухель Гарет Саутгейт Бруну Фернандеш Нассер Аль-Хелаифи Юлиан Нагельсманн Килиан Мбаппе Главные слухи недели Грэм Поттер Интер Майами Оливер Гласнер Томас Франк Байер Аль-Наср Эр-Рияд Киран Маккенна ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Реал» выбрал замену Модричу - известно имя полузащитника «Интер Майами» может потерять Месси Названы три команды, с какими хочет поработать Хаби Алонсо «Реал» расстанется с нападающим - названо имя «Реал» поставил крест на Модриче – названа причина Мане может перейти в испанский клуб - известно название Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон разозлился на Гвардиолу – названа причина 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Звезда «Реала» Винисиус признался, как относится к Беллингему
«Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Нападающий «Барселоны» Витор Роке может уйти в клуб АПЛ Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» «Тоттенхэм» не помог «Арсеналу»: Холанн забил два и «Манчестер Сити» взлетел на первую строчку АПЛ
Спортивные новости
«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Каролину» и вышел в финал Восточной конференции НХЛ Пивоварова: Пока не вижу, чтобы кто-то из наших теннисисток мог обыгрывать топ-3 ракетки мира Пивоварова оценила выступление российских теннисистов на «Мастерсе» в Риме Алексей Тищенко поделился ожиданиями от боя между Усиком и Фьюри Чемпионат мира без сборной России – это не совсем полноценное первенство Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Мая
11:21 · Россия. Премьер-лига
Шунин: «Много раз мог уйти, но оставался верен «Динамо»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Шунин: «Выиграть золото в этом сезоне было бы отлично»
11:11 · Россия. Премьер-лига
Ветеран «Спартака»: «Станкович вместо Слишковича - шило на мыло»
11:07 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой ответил на вопрос о возможном уходе в европейский клуб
11:04 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Крылья Советов» всю жизнь были непростой командой для «Динамо»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Сочи» Рудаков: «Не думаем о «Краснодаре», у нас свои задачи»
10:35 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях Советов» ответили на интерес к Горшкову со стороны «Спартака»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Личка – о чемпионстве: «Всё в наших руках»
10:26 · Россия. Премьер-лига
Сааведра считает, что у «Сочи» будут шансы победить «Краснодар»
10:20 · Россия. Премьер-лига
Погребняк высказался о карьере Дзюбы
10:11 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Все устали от тренеров-ноунеймов в «Спартаке»
10:06 · Россия. Премьер-лига
Титов поздравил Слишковича после назначения Станковича в «Спартак»
10:03 · Россия. Премьер-лига
Пименов ожидает, что «Динамо» будет трудно в матче с «Крыльями Советов»
09:58 · Россия. Премьер-лига
Короман оценил назначение Станковича в «Спартак»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Динамо» приложит максимум усилий для победы»
Все новости
Рекомендуем