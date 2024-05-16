Камоцци сравнил Станковича и Абаскаля

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера московского клуба.

Сербский специалист возглавит «красно-белых» со следующего сезона. После отставки Гильермо Абаскаля пока командой руководит Владимир Слишкович.

«Это хороший выбор. Станкович хороший тренер и замечательный человек. Как тренер, безусловно, Станкович лучше Абаскаля», — цитирует Камоцци издание «СЭ».

Отметим, что после 27 туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 46 набранных очков. В следующем матче «красно-белые» 19 мая встретятся с казанским «Рубином».