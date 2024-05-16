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Селин – о Станковиче: «В «Спартаке» дело не в тренерах, а в игроках» эксклюзив

16 Мая 2024 • 22:50 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение Деяна Слишковича главным тренером московского «Спартака» с нового сезона.

- А какая разница между Слишковичем и Станковичем? Слишкович хотя бы команду знает, работал с ней, давай какие-то результаты. Может, там дело не в тренере, и нужно разобраться с подбором игроков. То есть определить костяк, хорошо поработать на трансферном рынке. Потому что смотришь и видишь, что не все футболисты тянут уровень «Спартака», чтобы бороться за какие-то высокие места. Ну а оценивать Станковича можно будет только по его работе в команде, – сказал Селин.

До конца нынешнего сезона и.о. главного тренера «Спартака» является Владимир Слишкович.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Станкович Алексей Селин ещё теги
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