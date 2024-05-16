Торопа доставили в одну из московских больниц

Владислава Торопа, молодого голкипера столичного ЦСКА доставили в одну из московских больниц. Об этом в своём телеграм-канале сообщил Кирилл Брейдо, директор по коммуникациям армейского клуба.

«Утром будет проведено дополнительное обследование, после чего назначена операция. О точных сроках восстановления сказать можно будет уже после проведенной операции, на данный момент речь идет о нескольких месяцах», - пишет Брейдо.

Напомним, что Тороп столкнулся в минувшую среду в матче ЦСКА и «Зенита» с защитником питерцев Нуралы Алипом в собственной штрафной площади. После голкипер не смог продолжить игру.