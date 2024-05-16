Вьештица считает, что Станковича берут в «Спартак» не из-за имени

Экс-игрок «Зенита» Милан Вьештица высказался о назначении Деяна Станковича главным тренером «Спартака».

«Деяна берут не из-за имени, а потому что он действительно проходит правильный тренерский путь. Везде, кроме «Сампдории», где он вылетел из Серии А, у него получалось, но в Италии было тяжело выполнить турнирную задачу», — приводит слова бывшего футболиста издание Metaratings.ru .

На данный момент Станкович тренирует венгерский «Ференцварош». До этого он возглавлял итальянскую «Сампдорию» и сербскую «Црвену Звезду».

После 27 туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 46 набранных очков. В следующем матче «красно-белые» 19 мая встретятся с казанским «Рубином».