Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение главным тренером московского «Спартака» с сезона-2024/2025 45-летнего сербского специалиста Деяна Станковича.

- Скорее всего, это креатура спортивного директора Амарала. Долгое время муссировали кандидатуру Ивича. Не знаю, что там не срослось, но знаю, что такой разговор у них стоял. А берут они сейчас кота в мешке. Станкович работал в Европе, но ничего особого нигде не добился. «Спартаку» нужен наш молодой российский тренер, только не из спартаковской когорты. Не Аленичев, не Тихонов, не Юран и так далее. Не думаю, что Карпин претендует, а остальные бывшие спартаковцы же претендуют. «Спартаку» нужна свежая кровь. А Станковича назначать зачем? С таким же успехом можно было оставить Слишковича, пускай бы он дальше работал. Но с иностранным тренером чемпионства у «Спартака» не будет. Это моё твёрдое убеждение, – заявил Стипиди.

В ближайшем туре чемпионата России «Спартак» сыграет против «Рубина».