Деменко: «Очень важно, как Станкович сработается со Слишковичем»

Максим Деменко, бывший футболист «Спартака» порассуждал о новом главном тренере «красно-белых» Деяне Станковиче и его будущем ассистенте Владимире Слишковиче. Станкович приступит к своим обязанностям с нового сезона.

«Тут интересен моменткак Станкович будет относиться к Слишковичу. При смене тренера меняется и тренерский штаб. Деян приведет свою команду, очень важно, как они сработаются. Со стороны кажется, что Слишкович человек неконфликтный, возьмет роль помощника без кобид. Но вот как поведет себя Станкович?», - задаётся вопросом Деменко для «РБ Спорт».

Слишкович исполняет обязанности главного тренера «Спартака» с середины апреля. При нём «красно-белые» в РПЛ и Кубке России проиграли лишь один раз – калининградской «Балтике» в финале Пути регионов, и то с минимальным счётом.