Соломинка «Сочи» и жаркая борьба за выживание в РПЛ: Пять клубов могут финишировать с 29 очками

Интересная борьба в конце чемпионата России разворачивается не только в верхней части таблицы, но и в нижней. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается в кое-каких раскладах.
Многие нахваливают борьбу за выживание – мол, много клубов в ней участвует, интрига что надо. Но вообще-то она частенько происходит в России – не в пример конкуренции за чемпионство. Оно и логично, ведь золото берёт один клуб, а вылетают напрямую два, плюс в стыки направляются ещё двое.
|Место
|Команда
|Матчи
|Очки
|10
|Ахмат
|35
|11
|Пари НН
|29
|12
|Оренбург
|29
|13
|Урал
|29
|14
|Факел
|29
|15
|Балтика
|26
|16
|Сочи
|23
На данный момент ни одному клубу не гарантирован вылет. Даже «Сочи» сохраняет шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге. Для этого «барсам» нужно выиграть два оставшихся матча, а также нужны удобные результаты конкурентов.
Возможна ситуация, при которой по 29 очков наберут сразу пять клубов, в том числе «Сочи». Тогда две команды из них отправятся на прямой вылет, две пойдут в стыки, а одна сразу спасётся. У кого какая именно получится судьба, зависит от статистики множественных личных встреч.
Может, именно поэтому «Сочи» разразился сверхкрупной победой 6:1 в прошлом туре над «Пари НН». Чтобы наработать себе таковую статистику. Между шестью командами, занимающими сейчас места с 11-го по 16-е, остаётся только один очный матч. «Урал» и «Оренбург» сыграют друг с другом в 29-м туре.
Есть ещё вариант, при котором «Ахмат» попадёт в стыки. Ниже представлены предстоящие матчи команд, которые могут вылететь из РПЛ через переходные матчи либо напрямую. Это большинство игр предпоследнего и последнего туров.
29-й тур
18 мая 16:30 Локомотив – Факел
18 мая 19:00 Сочи – Краснодар
19 мая 12:00 Урал – Оренбург
19 мая 16:30 Ростов – Балтика
19 мая 19:00 Ахмат – Зенит
20 мая 20:00 Пари НН – ЦСКА
30-й тур
25 мая 16:30 Крылья Советов – Пари НН
25 мая 16:30 Урал – ЦСКА
25 мая 16:30 Рубин – Сочи
25 мая 16:30 Балтика – Локомотив
25 мая 16:30 Факел – Ахмат
25 мая 16:30 Оренбург – Спартак
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Кирилл Иванцов
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