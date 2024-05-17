Соломинка «Сочи» и жаркая борьба за выживание в РПЛ: Пять клубов могут финишировать с 29 очками

Интересная борьба в конце чемпионата России разворачивается не только в верхней части таблицы, но и в нижней. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается в кое-каких раскладах.

Многие нахваливают борьбу за выживание – мол, много клубов в ней участвует, интрига что надо. Но вообще-то она частенько происходит в России – не в пример конкуренции за чемпионство. Оно и логично, ведь золото берёт один клуб, а вылетают напрямую два, плюс в стыки направляются ещё двое.

Место Команда Матчи Очки 10 Ахмат 35 11 Пари НН 29 12 Оренбург 29 13 Урал 29 14 Факел 29 15 Балтика 26 16 Сочи 23

На данный момент ни одному клубу не гарантирован вылет. Даже «Сочи» сохраняет шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге. Для этого «барсам» нужно выиграть два оставшихся матча, а также нужны удобные результаты конкурентов.

Возможна ситуация, при которой по 29 очков наберут сразу пять клубов, в том числе «Сочи». Тогда две команды из них отправятся на прямой вылет, две пойдут в стыки, а одна сразу спасётся. У кого какая именно получится судьба, зависит от статистики множественных личных встреч.

Может, именно поэтому «Сочи» разразился сверхкрупной победой 6:1 в прошлом туре над «Пари НН». Чтобы наработать себе таковую статистику. Между шестью командами, занимающими сейчас места с 11-го по 16-е, остаётся только один очный матч. «Урал» и «Оренбург» сыграют друг с другом в 29-м туре.

Есть ещё вариант, при котором «Ахмат» попадёт в стыки. Ниже представлены предстоящие матчи команд, которые могут вылететь из РПЛ через переходные матчи либо напрямую. Это большинство игр предпоследнего и последнего туров.

29-й тур

18 мая 16:30 Локомотив – Факел

18 мая 19:00 Сочи – Краснодар

19 мая 12:00 Урал – Оренбург

19 мая 16:30 Ростов – Балтика

19 мая 19:00 Ахмат – Зенит

20 мая 20:00 Пари НН – ЦСКА

30-й тур

25 мая 16:30 Крылья Советов – Пари НН

25 мая 16:30 Урал – ЦСКА

25 мая 16:30 Рубин – Сочи

25 мая 16:30 Балтика – Локомотив

25 мая 16:30 Факел – Ахмат

Реклама

25 мая 16:30 Оренбург – Спартак

Что нужно «Динамо» для досрочного чемпионства на диване

Кирилл Иванцов