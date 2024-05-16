Капелло прокомментировал назначение Станковича на пост главного тренера «Спартака»

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло прокомментировал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Это очень хороший выбор как для самого Станковича, так и для «Спартака», — цитирует итальянского специалиста РИА Новости.

На данный момент Станкович тренирует венгерский «Ференцварош». До этого он возглавлял итальянскую «Сампдорию» и сербскую «Црвену Звезду».

После 27 туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 46 набранных очков. В следующем матче «красно-белые» 19 мая встретятся с казанским «Рубином».



