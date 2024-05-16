Каррера: «Назначение Станковича в «Спартак» выглядит очень интересно»

Итальянец Массимо Карреры, под руководством которого «Спартак» становился чемпионом России в 2017 году, высказался о новом главном тренере столичной команды.

16 апреля «Спартак» сообщил, что со следующего сезона командой будет руководить сербский тренер Деян Станкович.

- Если честно, Станковича как тренера я знаю не слишком хорошо. Но его назначение выглядит очень интересно! – цитирует экс-наставника «красно-белых» «Спорт-Экспресс».

«Спартак» в этом сезоне имеет в своей копилке 46 баллов и идёт на пятой позиции в РПЛ. В оставшихся двух турах «Спартак» встретится с «Рубином» и «Оренбургом».