В Сербии назвали достоинства Станковича: «Он учился у Моуринью»

Журналист из Сербии Мирко Маркович высказался о решении «Спартака» назначить главным тренером Деяна Станковича.

«Это прирожденный победитель, который выиграл трофеи и как игрок, и как тренер. Чего только стоит его опыт? Он учился у Моуринью, Антича, Михайловича и Петровича, поэтому Деян добьётся успехов в «Спартаке», — цитирует Марковича издание Sport24.

Сейчас Станкович тренирует венгерский «Ференцварош». До этого он возглавлял итальянскую «Сампдорию» и сербскую «Црвену Звезду».

К слову, после отставки Гильермо Абаскаля «Спартаком» руководит Владимир Слишкович.