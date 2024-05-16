Ташуев: «Станкович понимает футбол, но гарантий успехов никто не даст»

Сергей Ташуев, известный российский специалист, поделился своим мнением о новом наставнике «Спартака» Деяне Станковиче.

Столичный клуб в четверг объявил, что со следующего сезона команду будет тренировать сербский специалист, контракт с ним подписан на два года.

- Я с ним знаком, мы жили в одном отеле в Турции и пересекались на сборах. Деян понимает футбол, но гарантий успехов никто не даст. Тренерская профессия очень сложная, тем более в «Спартаке», где требования завышены, - цитирует экс-наставника «Факела» «Матч ТВ».

«Спартак» сейчас временно тренирует босниец Владимир Слишкович, московская команда набрала в 28 матчах 46 очков и идёт на пятой строчке в таблице чемпионата. В последних матчах сезона «Спартак» сыграет с «Рубином» и «Оренбургом».